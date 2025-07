Dentro Ragatzu, Pani e Islam, fuori Costanzo. La nuova Olbia comincia a prendere forma dalle conferme dei primi tre giocatori ma anche con le prime partenze.

Ieri, il club gallurese ha annunciato i rinnovi di Pani e Islam (il cui contratto è stato prolungato fino al 2027), che vanno ad aggiungersi a quello di Ragatzu, ufficializzato la settimana scorsa. Altri ne seguiranno nei prossimi giorni: tra i papabili Ascioti, Petrone, Buschiazzo, Marroni, Cabrera e Biancu, mentre restano in stand by i casi De Grazia e Arboleda, che sembrerebbero destinati a partire, seguendo l’esempio di Costanzo.

Il capo cannoniere uscente dei bianchi ha firmato con la Paganese, che l’ha annunciato proprio ieri. Una notizia che stupisce fino a un certo punto: di fronte alle incertezze che avvolgono i piani dell’Olbia – attesa da domani dalla prova madre dell’iscrizione alla Serie D 2025-2026 e del pagamento degli stipendi di maggio, da perfezionare entro le 17 del 10 luglio, pena la non ammissione al campionato – l’offerta di una società ambiziosa come quella campana, che lo scorso anno ha mancato i playoff per un punto, non si rifiuta.

Decisive potrebbero essere le prossime ore, nelle quali potrebbero essere annunciati anche i primi nuovi acquisti: su tutti Lobrano e Izzillo, avversari l’anno scorso dell’Olbia con la maglia dell’Ilvamaddalena.

