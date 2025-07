Spazio al Beach Soccer nella piazza Eroi dell’Onda, una serie di appuntamenti sportivi dedicati ai bambini e agli adulti che animeranno Porto Torres. A partire dal 7 luglio si disputeranno le partite, gare che proseguiranno nelle giornate dell’8, 9, 10, 12 e 13 luglio. Diverse categorie d’età si sfideranno a calcio sulla sabbia, con le finali in programma il 12 e 13 luglio. Venerdì 11 luglio, appuntamento speciale con la sfida dei portieri adulti: una gara uno contro uno da porta a porta, in cui vince chi segna più gol in 5 minuti. La stessa sfida si ripeterà il 18 luglio, ma questa volta dedicata ai bambini. Dal 14 al 17 luglio, invece, si terranno i tornei di Beach Tennis e di Foot Volley, entrambi rivolti ad adulti. Le partite si svolgeranno in modalità 2 contro 2. Nel Beach Tennis ogni giocatore ha un solo tocco a disposizione per mandare la pallina nel campo avversario, mentre nel Foot Volley si può utilizzare qualsiasi parte del corpo tranne le braccia, con un massimo di tre tocchi a squadra.

