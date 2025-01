Un girone di ritorno che si preannuncia molto intenso per le oristanesi del girone A di Promozione: Tharros, Terralba F. Bellu e Arborea. La Tharros, reduce dal pareggio sul campo dell’Atletico Masanias (1-1), nell’anticipo di sabato prossimo contro il Castiadas (sconfitto in casa dal Terralba e appaiato ai biancorossi a quota 30 punti in classifica al quarto posto), andrà alla ricerca della vittoria che manca dal 1 dicembre (2-3 sul campo del Calcio Pirri). Terralbesi che con lo 0-1 di sabato portano a 11 la serie di risultati utili consecutivi. L’ultimo passo falso in campionato risale al 12 ottobre (1-3 contro il Calcio Uta). I 28 punti portano l’undici allenato da Maurizio Firinu a ridosso della zona alta di classifica. Domenica, intanto, sfida alla capolista Lanusei. Infine, l’Arborea, miglior attacco del girone con 34 reti segnate, ma appena fuori dalla zona playout (20 punti a +3 sull’Orrolese). Il pareggio di sabato contro il Cus Cagliari (2-2) lo conferma, ma per tentare la scalata alle parti alte servirà migliorare la fase difensiva (sono 32 i gol subiti). Nel prossimo turno prova di maturità contro la Villacidrese.

© Riproduzione riservata