Col pareggio nell’ultima giornata contro il Pirri, l’Arborea ha ottenuto la permanenza in Promozione anche per la prossima stagione. Per la società di Gianfranco Atzeni la prossima sarà l’ottava stagione di fila nel secondo campionato regionale sardo per importanza.

Nella scorsa stagione i gialloblu si erano classificati in terza posizione, quest’annata invece è stata sofferta.

«Siamo riusciti a centrare l’obiettivo – dice il direttore sportivo, Massimo Sabiu – nonostante tantissime difficoltà. Un torneo molto difficile, equilibrato e combattuto sino all'ultimo minuto dell'ultima giornata. Non ci aspettavamo sinceramente di dover soffrire così tanto. La squadra ha dimostrato di avere cuore, carattere e di meritare la permanenza in questa categoria. Non ricordo un campionato così, con una quota salvezza così alta e con tantissime squadre coinvolte. Il Guspini con quarantaquattro punti disputerà il playout. Incredibile. Per quanto ci riguarda siamo arrivati nel finale di stagione con tanti infortuni con tre attaccanti su quattro pieni di acciacchi. Nonostante tutto abbiamo raggiunto l’obiettivo. Buona parte del merito va al mister Battolu che, nonostante sia alle prime esperienze, si è calato bene in questa realtà gestendo al meglio un gruppo che veniva da un periodo di risultati molti negativi. Ha trasmesso serenità e tranquillità all’ambiente. Grandi meriti pure alla società presieduta da Gianfranco Atzeni che con i suoi collaboratori ha ugualmente rasserenato l’ambiente non facendo mancare nulla soprattutto nei periodi più bui».

Il futuro? «Adesso – chiude – ci godiamo il meritato riposo in attesa di capire i programmi futuri».

