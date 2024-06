Solamente poche ore dopo il termine della stagione, culminata con un terzo posto nella graduatoria ripescaggi (superato nel doppio confronto il Castiadas), e il Terralba Calcio comunica che Maurizio Firinu sarà alla guida della “Prima squadra” che nella stagione sportiva 2024/2025 affronterà il torneo di Promozione Regionale.

Per Firinu sarà la terza stagione sulla panchina terralbese. Il tecnico, infatti, è arrivato a Terralba nell’ottobre del 2022, subentrando ad Alessandro Deplano.

«Con la conferma del Mister – si legge nel comunicato ufficiale del sodalizio terralbese - la società pone il primo tassello della nuova stagione, un importante segnale di continuità in vista del difficile campionato di Promozione ed un indicatore di come il presidente Frongia e il direttore generale Melis credano nel progetto intrapreso ed intendano migliorare la stagione 23/24. A Maurizio, che si siederà sulla panchina principale della nostra società per la terza stagione, i complimenti ed i migliori auguri da parte di tutta la grande famiglia gialloblu».

