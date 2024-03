In Promozione lo scontro diretto del Girone B non dà un verdetto definitivo: tre squadre in due punti. Tutto il contrario del Girone A, dove il Monastir non ha ormai più rivali.

Girone A. Con 18 vittorie e 6 pareggi in 24 giornate il Monastir ha fatto il vuoto: sale a +13 il vantaggio sul Castiadas secondo. Contro l’Atletico Cagliari la capolista ci impiega un tempo per sbloccare il match del “Brugnera”, poi segna Mauro Ragatzu al 49' e da lì è tutto in scioltezza. Il capocannoniere fa doppietta e sale a 26 centri in 20 presenze, in mezzo strepitosa la battuta da lontano di Alessio D’Agostino per un eurogol simile a quello di quindici giorni fa a Orroli: finisce 1-4. Il Castiadas, subito sotto col Tortolì nell’anticipo di sabato, reagisce a inizio ripresa con una super punizione da oltre trenta metri di Giacomo Chessa all’incrocio ma è solo 1-1. Sarrabesi comunque secondi tranquilli, per i playoff corsa al terzo posto col Pirri (3-1 a Lanusei) che si rilancia e va a -2 dal CUS Cagliari (2-2 col Villamassargia) agganciando - assieme all'Orrolese che passa 1-0 sul Gonnos ormai spacciato - il già citato Tortolì. In coda colpo salvezza dell’Arbus, 1-2 nel derby a Guspini per staccare la Gialeto travolta 3-0 dall’Idolo ad Arzana. L’Arborea rimonta da 0-2 a 2-2 con la Verde Isola ed evita guai peggiori, il Terralba supera 2-0 il Selargius.

Girone B. Lo scontro diretto per la promozione diretta Alghero-Nuorese finisce 2-2, con le due squadre che danno vita a una grande partita lottando fino all’ultimo: i giallorossi vanno due volte sopra e sperano nell’aggancio in testa, i verdazzurri rispondono pochi minuti dopo e il pari mantiene la squadra di Prastaro davanti. In mezzo si inserisce l’Usinese, grazie allo 0-3 di sabato sul Porto Torres che vale il -2 dal vertice. Non ne approfitta la Macomerese: 1-1 col Coghinas, resta quarta a -5. Delle ultime sei non vince nessuna: pareggi per Abbasanta (0-0 col Siniscola), Ovodda (bel 2-2 a Sennori) e Santa Giusta (1-1 con la Lanteri Sassari), oltre al Porto Torres cade il Fonni 2-1 col Luogosanto. Più in alto vincono lo Stintino, 1-2 a Posada, e il Bonorva 3-0 sul Galtellì allontanando non poco la zona calda.

