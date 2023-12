Una sfida continua, quella del girone A della Promozione fra Monastir e Castiadas. Le due squadre oggi sono nuovamente appaiate dopo undici gare a 23 punti. Ieri il Castiadas, in gran salute, ha seppellito di gol l'Orrolese (6-2), oggi il Monastir non è andato oltre il pari (2-2) in casa con la Gialeto.

Le due grandi del girone A sono di nuovo a braccetto

Difficile dire come finirà: finora il Monastir ha vinto se gare, ne ha pareggiate cinque e non ha mai perso. Il Castiadas ha vinto sette volte pareggiando due gare e perdendone due. Lo stesso Castiadas con 27 reti vanta l'attacco più forte: 23, invece, le reti finora segnate dal Monastir. Più solida al momento la difesa del Monastir: nove gol subiti. Il Castiadas ne ha incassati 14.

Gli altri risultati. Rallenta il Cus Cagliari, bloccato (0-0) sul campo dell’Arbus. I cagliaritani restano a meno due dalla prima posizione. Il Calcio Pirri espugna (0-3) il “Virgilio Porcu” di Selargius e si porta in quarta posizione a tre lunghezze dal duo di testa. Il Terralba inciampa (2-1) a Tortolì. Le altre: Gonnosfanadiga-Idolo 1-1, Lanusei-Villamassargia 0-0 e Verde Isola-Atletico Cagliari 3-2.

Nel girone B, la Nuorese si aggiudica (1-0) il big match col Bonorva ed ora è sola al comando. Frena infatti il Sennori che non va oltre il pari (0-0) a Macomer con la Macomerese. In terza posizione restano appaiate Lanteri Sassari (2-3 vincente a Fonni) e Usinese (successo 1-0 col Santa Giusta). Chiudono Abbasanta-Porto Torres 1-2, Stintino-Ovodda 5-0 e Tuttavista-Luogosanto 4-2.

