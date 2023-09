Per tutti il Monastir è una delle grandi favorite alla vittoria del Girone A di Promozione, per non dire la principale candidata, e il calendario ha subito messo gli scontri diretti con le altre pretendenti alla salita in Eccellenza per testare il valore dei biancoblù.

Domenica scorsa la prima è stata positiva, col 2-0 all'Arborea maturato nel primo tempo, ora arrivano domani alle 16 la supersfida di Castiadas e sabato 7 il Guspini in casa. «Non sarà determinante per le sorti del campionato, anche se si affrontano due squadre che puntano alle posizioni di vertice», il giudizio di Marcello Angheleddu, allenatore del Monastir, sulla sfida di domani a Castiadas.

«Già la prima con l'Arborea era uno scontro diretto, contro una squadra che si è molto rinforzata. Il 2-0 di domenica è frutto di un lavoro che abbiamo iniziato un mese e mezzo fa, tramutato sul campo con un alto livello di intensità che ha portato al risultato. Domani sarà una partita diversa, ma i princìpi di gioco e l'approccio devono essere gli stessi. Anche considerando il valore dell'avversario».

Big contro. Rispetto alla scorsa stagione, il Monastir ha una rosa quasi del tutto nuova. Fra i grandi innesti ci sono il bomber Mauro Ragatzu e Fabrizio Frau, entrambi in gol contro l'Arborea (domani avranno una sfida da ex), con loro Alessio D'Agostino, Alessandro Masia, Gianmarco Paulis e Simone Pinna fra i tanti.

Di contro, invece, il Castiadas ha puntellato l'organico che ha sfiorato la rimonta sul Villasimius con diversi giocatori dalla grande esperienza nelle categorie superiori, da Filippo Littarru (domani squalificato come il capocannoniere dello scorso Girone A Carlos Mboup, entrambi espulsi nella vittoria per 1-2 a Selargius di sei giorni fa) a Giacomo Chessa (tesserato in settimana) passando per Matteo Cardia, Guglielmo Falciani, Claudio Mura, Christian Ruggeri e Fabio Toro.

«Il Castiadas ha inserito nuovi giocatori, dichiarando di voler migliorare la posizione dell'anno scorso: è una squadra che non si è nascosta, con un allenatore ambizioso e molto bravo. Hanno due assenze pesanti ma giocatori di livello per sostituirli, quindi bisogna tenere l'attenzione sempre al 100%», afferma Angheleddu sui sarrabesi. All'Annunziata, nell'anticipo di spicco di domani, l'arbitro sarà Giuseppe Cozzolino della sezione di Oristano.

