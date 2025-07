Il Barisardo non ha completato l'iscrizione al campionato di Eccellenza: verrà così escluso dal torneo col suo posto che dovrebbe essere preso dal Tortolì, primo nella graduatoria di ripescaggio.

Ovviamente dovrà essere la Figc a ufficializzare la notizia. Torna comunque a sperare anche il Sant'Elena, secondo in questa classifica: in caso di ripescaggio in Serie D della Cos, il posto libero in Eccellenza sarà suo.

Una uscita di scena forse inaspettata del Barisardo dopo che alla fine dello scorso campionato di Eccellenza il direttivo presieduto da Roberto Ibba si era dimesso dando la possibilità a chiunque di rilevare la squadra. Così non è stato: ieri scadeva l'iscrizione.

© Riproduzione riservata