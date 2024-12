Allunga ancora il Lanusei in testa alla classifica dopo la terzultima giornata di andata del campionato di Promozione. La squadra ogliastrina espugna (0-1) il campo del Guspini mentre la Tharros viene bloccata (3-3) dall’Orrolese ed ora è a meno sei.

Il Castiadas si aggiudica (1-2) il big match contro l’Atletico Cagliari. Quarto successo di fila per il lanciatissimo Sant’Elena che s’impone (0-3) contro il Pirri. Esordio con vittoria (4-0) per il nuovo tecnico della Villacidrese Bebo Piras: piegato il Selargius.

Il Tortolì espugna (0-2) il campo dell’Atletico Masainas. Netto successo (3-0) dell’Arborea contro l’Idolo. Il Villamassargia strappa un punto (1-1) contro il Terralba.

In corso Cus Cagliari-Uta.

GIRONE B – Pioggia di pareggi, invece, nel girone B. La capolista Buddusò frena (2-2) in casa contro il Luogosanto ma non ne approfittano le immediate inseguitrici. Il Bonorva pareggia (1-1) a Galtelli col Tuttavista ed il Coghinas a Bosa (1-1). Mentre l’Usinese affonda (6-1) il Sennori e aggancia in seconda posizione il Bonorva.

Avanza anche l’Arzachena corsara (0-1) a Tonara. Vittoria (1-0) di misura della Macomerese con l’Atletico Bono. L’Ovodda espugna (0-2) il campo del Siniscola Montalbo. Poker (4-1) dello Stintino contro la cenerentola Abbasanta. Parità (1-1) tra Castelsardo e Lanteri Sassari.

