Tharros e Lanusei al comando con 18 punti del girone A della Promozione. La Tharros ha battuto la Villacidrese per 1-0 nell'anticipo di ieri. Il Lanusei ha risposto con lo stesso risultato contro l'Arborea. Il Cus ha espugnato il campo del Castiadas ugualmente per 1-0 e si porta al secondo posto con 17 punti. L'Atletico Cagliari ha piegato il Villasassargia per 2-0, il Pirri ha vinto a Guspini per 1-0. L'Uta è stato invece travolto dall'idolo per 4-1. Il Sant'Elena ha travolto il Selargius per 6-0. Vittorie infine per 1-0 dell'Orrolese sul Masainas e del Terralba sul Tortolì. Per l'Orrolese di Marco Marcialis è la prima vittoria stagionale.

Nel girone B sgomitano le squadre di vetta. Il Bonorva si è ripreso la testa del campionato con 18 punti, inseguito a quota 16 da Coghinas e Buddusò. Il Luogosanto è 15, il Castelsardo a 14 assieme al Bosa. Oggi, Abbasanta Tuttavista è finita 0-0, vittoria del Castesardo a Tonara per 3-2, del Bonorva ad Arzachena per 1-0, della Macomerese a Luogosanto per 2-1. Il Bosa ha piegato il Montalbo per 1-0. Pari (2-2) fra Coghinas e Bono e fra Lanteri e Buddusò (1-1). L'Ovodda ha infine travolto a Sennori col risultato di 4-1.

