Due vittorie e un pareggio per il Cus Cagliari nelle prime tre giornate di Promozione. La formazione allenata da Marco Lantieri è seconda in classifica con 7 punti nel Girone A, alla pari della Tharros, dietro solo all’Atletico Cagliari unica a punteggio pieno. Domani, gli universitari saranno ospiti dell’Orrolese che di contro è fra le due ancora a quota zero, avendo perso tutte e tre le partite così come il Terralba.

«L'inizio di stagione è stato positivo, seppur difficile visti gli avversari incontrati», afferma l’allenatore Marco Lantieri, al primo anno sulla panchina del Cus. «Abbiamo affrontato tre squadre forti come Arborea, Atletico Masainas e Pirri, noi siamo una squadra giovane che deve crescere. L'avvio è stato buono, ora dobbiamo lavorare nel tempo: la forma dobbiamo ancora trovarla».

Il percorso. Dopo il doppio 3-1, prima a favore sul Pirri e poi a sfavore contro l’Atletico Cagliari, nel girone di Coppa Italia, il Cus ha cominciato il campionato battendo 2-1 l’Arborea. In trasferta ha ottenuto un pari per 1-1 con l’Atletico Masainas la settimana scorsa, per poi battere 2-0 di nuovo il Pirri mercoledì nel turno infrasettimanale. Una partita affrontata con cinque indisponibili e in cui il portiere Pillitu ha parato un rigore sull’1-0, in una delle tante occasioni degli ospiti. «Abbiamo giocato mercoledì-domenica con la Coppa Italia, poi due partite in una settimana e di nuovo l'infrasettimanale. Siamo sempre in rodaggio, dobbiamo formarci ma come tutte le squadre», il giudizio di Lantieri.

L’ex difensore dà anche uno sguardo al campionato: «Quest'anno non c'è una corazzata come il Monastir dell'anno scorso, poi la Villacidrese sicuramente è la favorita. Ci sono anche Guspini, Tortolì e Lanusei, anche il Terralba nonostante abbia fatto tre sconfitte di fila è pur sempre fra quelle che hanno investito tanto».

