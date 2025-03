Si giocherà in anticipo Buddusò-Atletico Bono, partita della sestultima giornata del Girone B di Promozione. La capolista, che ora guida la classifica con un +6 sul Coghinas secondo, si è accordata con la formazione ospite per spostare il calcio d'inizio: in campo sabato prossimo alle ore 15.30, anziché domenica.

Il Buddusò di Ferruccio Terrosu, 10 vittorie e 4 pareggi nelle 14 gare casalinghe, cercherà sabato il settimo successo consecutivo (contando anche le partite in trasferta). Un rilancio, dopo un periodo negativo nella seconda parte di gennaio, che ha permesso di staccare le dirette inseguitrici: l’Usinese è terza a -7, pur avendo vinto lo scontro diretto 6-1 il 22 gennaio, il Luogosanto è quarto a -10. L’Atletico Bono è invece settimo a 47 punti.

Modifiche anche nel Girone A. Una riguarda l'altra capolista: il Lanusei, che giocherà sul campo dell'Atletico Cagliari domenica con fischio d'inizio posticipato di mezz'ora, alle 15.30. Sempre domenica, ma alle 15, Cus Cagliari-Idolo spostata al campo della Ferrini per i lavori in corso a Sa Duchessa. L'Eccellenza è invece tutta sabato.

