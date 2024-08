Il sogno dei tifosi del Sant'Elena è il ritorno del bomber Mauro Ragatzu. Non confermato dal Monastir dove lo scorso anno ha segnato una montagna di gol, il giocatore sarebbe stato avvicinato dalla società.

Non resta che attendere gli eventi. Per il Sant'Elena, retrocesso in Promozione, sarebbe un bel colpo. Attorno a Ragatzu ci sono però tante altre società, vedremo. Al Sant'Elena intanto sono già arrivati , Pilosu, Perinozzi, Pisano, Serra, Piras, Desogus e Mattana.

Riconfermati Pibiri, Mura, Saba, Delogu, Rotaru, Pinna, Angiarfgia, Minerba, Onnis, Celli, Pilleri e diversi altri giovani.

