Primi risultati degli ottavi di finale della Coppa Italia di Promozione.

Il Cus Cagliari vince sul campo dell'Atletico Cagliari per 2-1 con doppietta di Asunis.

Pari (0-0) tra Bono e Ozierese.

Vittoria del Fonni che a sorpresa travolge il Barisardo con un pesantissimo 3-0. In corso le altre gare in programma per oggi.

