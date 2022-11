Grave infortunio per il capitano del Barisardo, Matheus Leite. Il calciatore, che questo pomeriggio è sceso in campo al "Mulas" di Fonni per la gara di Coppa Italia, ha subìto un fallo in mischia che gli è costato la frattura di tibia e perone sinistri.

Il brasiliano, classe 1997, si è accasciato in preda a dolori lancinanti. Correva il 10' del primo tempo. Chi lo ha soccorso si è subito accorto della gravità dell'infortunio e sul rettangolo di gioco sono entrati anche i volontari del 118 che hanno stabilizzato il giocatore prima del trasporto all'ospedale San Francesco di Nuoro.

Al capezzale, al termine della partita, che per la cronaca è terminata 3-0 per il Fonni, è accorsa una delegazione del club presieduto da Roberto Ibba. La stagione è compromessa e il ragazzo dovrà subire un intervento chirurgico.

Matheus Leite è il faro della squadra allenata da Celestino Ciarolu che è seconda in classifica nel girone B di Promozione.

