Questa settimana gli anticipi del sabato del campionato di Promozione impegneranno le squadre del girone B. I riflettori sono puntati sullo scontro (posticipato alle 16) al vertice tra Bonorva e Buddusò, rispettivamente seconda e prima della classe. Per i padroni di casa l’occasione di ridurre il divario dalla vetta, attualmente di cinque lunghezze. La capolista, ancora imbattuta, è reduce da cinque vittorie di fila. Meloni e compagni da due. Una gara sicuramente aperta ad ogni risultato fra due squadre che puntano chiaramente all'Eccellenza.

Il Coghinas, terzo in classifica ad un punto dal Bonorva, proverà ad approfittare dello scontro diretto per rosicchiare qualche punto ad una delle due contendenti o esclusivamente ad una. I rossoblù di Paolo Congiu ospitano il Siniscola Montalbo in lotta per la salvezza.

L’Usinese del bomber Domenico Saba, in netta ripresa, gioca a Sassari con la Lanteri. I sassaresi hanno pareggiato ben sette volte su tredici incontri. Un’altra compagine in gran salute è l’Arzachena di Giuseppe Spano. Al “Biagio Pirina” arriva il Bosa, formazione insidiosa.

L’Atletico Bono, reduce da due sconfitte consecutive, probabilmente anche immeritate con Buddusò e Bonorva, cerca riscatto nell’incontro casalingo con il Tuttavista Galtelli.

Luogosanto e Stintino, formazioni ferite dalle sconfitte dell’ultimo turno, si contendono punti preziosi per riavvicinarsi alla zona playoff.

A Ovodda, i padroni di casa affrontano il Castelsardo. Il fanalino di coda Tonara, galvanizzato dal primo successo stagionale, fa visita all’Abbasanta, penultima. Punti salvezza anche nel confronto (ore 15.30) tra Sennori e Macomerese, appaiate nella terzultima piazza.

