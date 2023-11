Monastir e Castiadas tentano la fuga nel girone A di Promozione.

La squadra di Marcello Angheleddu, che ha un punto in più, è l’unica imbattuta e vanta la migliore difesa (quattro gol subiti) insieme al Pirri. Il Castiadas ha perso solo lo scontro diretto (con tante recriminazioni come il rigore fallito sullo 0-0) e vanta il miglior attacco con 19 gol all’attivo.

«Credo siano le candidate alla vittoria finale», fa il punto l’ex vice allenatore del Carbonia e degli under 19 della stessa società, Federico Cocco.

«È un girone molto equilibrato con molte squadre di qualità come Cus Cagliari, Pirri e il Lanusei di mister Franco Giordano. Nelle panchine ci sono tanti colleghi di valore come Dessì, lo stesso Giordano, Busanca e Podda per citarne alcuni. Mi aspettavo qualcosa in più dalla Verde Isola e dall’Arbus – continua l’ex portiere delle giovanili del Cagliari e del Sinnai – che forse pagano i tanti infortuni di giocatori importanti. Il livello quest’anno è molto alto con più compagni attrezzati per il salto di categoria».

La panchina? «Mi manca – chiude – Lo scorso anno ho avuto il piacere di collaborare a Carbonia, in Eccellenza, con Diego Mingioni. Aspetto proposte serie».

