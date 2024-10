Vola la Tharros nel girone A di Promozione.

La squadra oristanese ha vinto sul campo del Sant'Elena per 4- 1, arrivando a quota 13 in classifica e dando una grande dimostrazione di forza. La Villacidrese insegue a un punto di distacco dopo il successo colto oggi per 3-1 contro l'Orrolese.

Lanusei e Cus viaggiano al terzo posto con 11 punti: gli ogliastrini sono passati per 1-0 a Uta mentre il Cus Cagliari ha piegato il Villamassargia sempre per 1-0.

Pari (1-1) fra Idolo e Castiadas con la squadra di Guido Fenza (9 punti), che perde quota rispetto alle prime della classe. Successo per 5-1 del Selargius sul Guspini e del Terralba a Masainas (0-1).

Pari (2-2) tra Arborea e Pirri e 0-0 tra Tortolì e Atletico Cagliari.

