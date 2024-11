Con una rete di Matteo Pandori alla mezzora della ripresa il Pirri fa suo il derby contro l’Atletico Cagliari. Si è giocato oggi l’anticipo della nona giornata di andata del campionato di Promozione, girone A. Una partita combattuta tra due ottime squadre. Con i tre punti pirresi sorpassano in classifica proprio l’Atletico ed agganciano il Cus Cagliari in terza posizione in attesa delle partite di domenica prossima che completeranno il quadro di giornata. L’Atletico scivola al momento in quenta posizione.

Nel programma di domenica spicca il big match Cus Cagliari-Lanusei. Le altre Arborea-Guspini, Atletico Masainas-Idolo, Tortolì-Tharros, Uta-Sant’Elena, Villacidrese-Castiadas, Villamassargia-Orrolese e Selargius-Terralba.

