Prosegue la costruzione delle rose delle formazioni dell’oristanese che prenderanno parte ai prossimi tornei calcistici regionali. Nel torneo di Promozione, il Terralba rinforza il gruppo che sarà a disposizione di Maurizio Firinu con l’innesto di Gioele Zedda, reduce dalle stagioni con le maglie di Iglesias, Villacidrese e Castiadas.

Zedda, classe 2001, andrà a rinforzare il reparto difensivo della compagine terralbese. Novità anche nelle fila della Tharros; nelle scorse ore ha annunciato l’arrivo dell’attaccante Emanuele Cau, classe 2003, nelle ultime due stagioni a Santa Giusta. Il sodalizio biancorosso, inoltre, ha confermato anche i giovani Fabio Sardo e Francesco Foddis.

Conferme anche nell’Arborea. Luca Mascia, difensore, farà parte della formazione gialloblu anche il prossimo anno. Per Mascia, classe ’91, sarà la decima stagione con la maglia dell’Arborea. In Prima Categoria, invece, altri due colpi in entrata in casa Sanverese. Sono Andrea Pisu, difensore (ex Atzara), e Mattia Pinna, giovane del 2006, nelle ultime stagioni a Terralba e Solarussa. La Freccia Parte Montis, invece, annuncia il ritorno di Stefano Biancu, centrocampista, classe ’93. In Seconda Categoria, infine, il Marrubiu ufficializza gli arrivi dei portieri Diego Piras e Pierpaolo Medda.

