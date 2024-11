Finisce senza reti Sant’Elena-Villacidrese, posticipo della decima giornata del girone A di Promozione. La squadra del Medio campidano perde l’occasione di agganciare in seconda posizione la Tharros, sconfitta ieri dall'Arborea. Piccolo passo in avanti per i quartesi che navigano nel cuore della classifica con tredici punti, a ben undici lunghezze dalla vetta.

Si sono giocate sempre oggi sei partite del girone B. Il Buddusò travolge (1-6) in trasferta il Sennori ed è solo al comando. Si stacca il Coghinas, battuto (1-2) nel proprio campo dal Tuttavista, alla prima vittoria stagionale.

I rossoblù, che in precedenza non avevano mai perso, restano in seconda posizione con il Bonorva e con lo Stintino che piega (3-0) il Siniscola.

Bene l’Arzachena che affonda (3-0) una Macomerese in caduta libera. Il Castelsardo espugna (1-2) il campo del Luogosanto. Il Tonara, ultimo in classifica, blocca (0-0) il Bosa.

