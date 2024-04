Un verdetto e tanta incertezza: in Promozione arriva la prima certezza, ossia il ritorno del Monastir in Eccellenza. Mentre nel Girone B non c'è più una coppia in testa ma solo la Nuorese.

Girone A. Al Monastir serviva un punto per festeggiare ed è arrivato. L'1-1 con la Gialeto a Serramanna fa partire le celebrazioni in campo per il ritorno in Eccellenza, a ben sette giornate dalla fine. Numeri da record dei biancoblù: 21 vittorie e 7 pareggi in 28 giornate, 78 gol fatti di cui 32 del capocannoniere Mauro Ragatzu (più del doppio del secondo nella classifica marcatori, che comunque è il suo compagno di squadra Alessio D'Agostino con 15) e appena 18 subiti. Ma il pari serve anche alla Gialeto, che si rilancia nella corsa salvezza alla vigilia di tre scontri diretti. Nell'anticipo il Castiadas passa 1-5 sull’Orrolese e blinda la seconda piazza, il Terralba supera 3-1 il Tortolì nella sfida per il terzo posto. Solo l'aritmetica non condanna ancora la Verde Isola, comunque ormai destinata a salutare la Promozione (come il Gonnos, battuto 4-1 dall'Idolo) dopo aver perso 3-0 con l'Atletico Cagliari. Stesso risultato per il Pirri, ora quinto, contro il Selargius ancora non salvo. L'Arborea passa 1-2 a Guspini e lo aggancia, 0-0 fra CUS Cagliari e Arbus mentre il Villamassargia ribalta 2-1 il Lanusei e fa un gran passo avanti.

Girone B. A Bonorva non c'è storia: la Nuorese passa 0-3 ed è di nuovo in testa da sola. Questo perché l'Usinese crolla 3-0 a Santa Giusta, in una partita segnata dalle espulsioni di ben due portieri in campo e di un giocatore in panchina tutti nell'ex capolista. A festeggiare è l'allenatore di casa Marco Piras, alla prima vittoria dal suo arrivo in panchina. L'Alghero resta a -1 dalla vetta grazie al 2-3 sul Coghinas nell'anticipo, non molla la Macomerese quarta a -5 e che passa 1-4 a Sennori. Nelle altre partite, oltre agli otto gol in Ovodda-Stintino (5-3), va all'Abbasanta la sfida salvezza a Porto Torres: 0-1 per lasciare ai rivali l'ultima posizione. Perde 2-1 il Fonni con la Lanteri Sassari ed è nei guai, poi Posada-Siniscola 1-2 e Luogosanto-Tuttavista Galtellì 3-0.

