La bandiera della Nuorese, Fabio Cocco, ha raggiunto le trecento presenze con la maglia verdazzurra.

Legatissimo alla squadra della sua città, Cocco ieri ha tagliato l’importantissimo traguardo nell’incontro contro il Posada, vinto 3-0. Anche con la ciliegina sulla torta: il capitano è andato anche a segno. Nella scorsa stagione, nonostante la retrocessione e le tantissime richieste, aveva deciso di sposare il progetto del presidente Gianni Pittorra e della nuova dirigenza.

«Sono molto legato ai colori verdazzurri e alla mia città». Dopo la retrocessione e le tante preoccupazioni dell’estate scorsa aveva dichiarato: «Dopo tanti anni ho ancora il desiderio di giocare qualche stagione con questa maglia e chiudere la mia carriera qui dove l'ho iniziata».

Insomma un patrimonio della Nuorese. «Esistono storie appassionanti», gli auguri della gloriosa società sul sito ufficiale, «anche se le racconti 300 volte: storie che sanno di erba appena tagliata e di sudore, di gioie e dolori, di vittorie festeggiate e sconfitte da riscattare, di corse sotto la tua gente, con una fascia sul braccio e due colori in fondo al cuore. I nostri colori. Auguri Capitano, 300 storie di Nuorese e ancora tanto da scrivere insieme».

La Nuorese occupa la prima posizione del girone B di Promozione in compagnia dell’Usinese. Le due formazioni sono in lotta per il salto di categoria. In corsa anche l’Alghero.

