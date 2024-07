Tante conferme e qualche volto nuovo in casa Arborea e Tharros, compagini che prenderanno parte al prossimo torneo di Promozione.

Ad Arborea, dopo gli arrivi di Massimo Pibiri e Buba Darboe, il terzo volto nuovo è quello di Michael Edgar Serpi, classe ’98, centrocampista, reduce dall’esperienza con la maglia del Terralba. Non solo. Il sodalizio guidato da Franco Atzeni, inoltre, ha annunciato le conferme dell’attaccante Marco Atzeni, del difensore Marco Cicu e dei giovani Alessandro Casu e Mattia Vargiu. Inoltre, dopo un periodo di assenza, ritroverà anche Nicola Capraro.

Proseguono le conferme anche in casa Tharros. La compagine biancorossa, infatti, comunica i rinnovi di Daniele Spiga, difensore, e Marco Lonis, giocatore di fascia, entrambi del 2005.

In Prima Categoria doppio innesto in casa Sanverese, neopromossa. Alla corte di mister Roberto Sau arrivano i difensori Luca Fonsatti (ex C.R. Arborea, Arborea, Terralba F. Bellu e Gonnosfanadiga) e Maurizio Bilancetta (ex Solarussa). Si dividono, invece, le strade di Freccia Parte Montis e Luigi Princiotta. In Seconda Categoria, infine, è Andrea Mura il quarto acquisto del neopromosso Marrubiu.

