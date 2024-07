Entra nel vivo anche il mercato calcistico della Promozione e della Prima categoria.

In Promozione, il Luogosanto riporta a casa il centrocampista Fabio Occhioni (2001), ex Calangianus, Budoni e Olbia. Il Tortolì ha ingaggiato il mediano Tore Mereu (2004), ex Cardedu, Lanusei e giovanili del Cagliari. Il difensore Matteo Saias passa alla Villacidrese.

Il Terralba conferma Ivan Frongia, Giacomo Melis, Pippo Stevanato, Francesco Diana, Nicolas Pitzalis, Max Ciarniello, Fabio Cammarota, Alessandro Lasi, Manuel Porru, Mirko Soddu, Manuel Uliana e Luca Orrù. Oltre ai bomber Sanna e Branicki sono arrivati in gialloblù Filippo Cherchi (2006) in prestito dal Cagliari, Claudio Corda (2006) dal Ghilarza e Mattia Erbì dall’Arborea.

In Prima categoria, il Decimoputzu chiude la trattativa col difensore Aly Nader (2000) con esperienze in C con Arezzo e Paganese e nella Serie A in Gibilterra.

