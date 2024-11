Tra le gare in programma per la 13sima di andata del girone A del campionato di Promozione c’è anche il derby dell’oristanese tra Arborea e Terralba F. Bellu. Al “Gino Neri” di Arborea si sfideranno due squadre alla ricerca di punti per rilanciare le proprie ambizioni.

Arborea. La compagine allenata da Nicola Battolu è reduce dalla sconfitta subita domenica scorsa sul campo del Sant’Elena (2-1) e occupa attualmente la 14sima posizione in graduatoria, in zona playout, con 12 punti all’attivo (3 vittorie, altrettanti pareggi e 6 sconfitte). I gialloblu hanno il secondo miglior attacco del girone (23 gol fatti), guidato da Marco Atzeni, Pibiri e Darboe che sono i migliori marcatori (tutti a quota 5 reti segnate). Di contro, però, sono anche la terza peggior difesa (con 22 reti subite).

Terralba F. Bellu. L’undici guidato da Maurizio Firinu, invece, è reduce da 6 risultati utili di fila che l’hanno portato in 11sima posizione, a quota 16 punti (4 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte), dopo aver iniziato la stagione con 3 sconfitte nei primi 3 impegni. Domenica scorsa ha pareggiato 0-0 contro il Calcio Pirri, giocando con un uomo in meno per quasi un’ora (espulsione di Uliana). Ha cambiato tanto nella rosa nel corso delle settimane. Uno degli ultimi innesti, Ramos, è il miglior marcatore della squadra con 4 reti.

Il precedente. Le due squadre si sono già affrontate nel primo turno di Coppa Italia. A settembre, al “Remigio Corda” di Terralba, terminò 1-1. In apertura di ripresa, al 2’, la rete di Sperandio per l’Arborea; pareggio terralbese, al 50’, in pieno recupero, di Sanna (ora nelle fila del Monastir).

L’appuntamento. Domani, alle 15, la sfida in casa dell’Arborea. A dirigere la gara sarà Luca Sanna, della sezione di Sassari.

