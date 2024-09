Per la Coppa Italia di Promozione (16esimi di finale) si giocano oggi alle 17, Bonorva-Bosa, Buddusò-Atletico Bono, Coghinas-Castelsardo, Idolo-Tortolì, Lanusei-Baunese. In programma anche Macomerese-Abbasanta (a Borore), Sinoscola-Tuttavista, Ovodda-Tonara e, alle 18, Arzachena-Luogosanto. Per i triangolari, alle 17, Pirri-Atletico Cagliari, Castiadas-Sant’Elena, Guspini-Villacidrese, Terralba-Arborea e Uta-Villamassargia.

© Riproduzione riservata