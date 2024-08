Con l’inizio della preparazione in vista della prossima stagione, ultimi colpi di mercato nelle compagini oristanesi di Promozione e Prima Categoria. In casa Abbasanta, inserita nel girone B di Promozione, arrivano 5 rinforzi.

La rosa guidata da Andrea Contini, confermato dopo la salvezza dello scorso maggio, nelle ultime ore è stata completata con gli innesti di Pietro Manai (centrocampista del 2000, ex Paulese, Oristanese e San Marco), Federico Mele (classe ‘90, ex Arborea, Paulese, Tharros e Busachese), Gabriele Mele (difensore, classe ’95, ex Samugheo, Castiadas, Samassi e Tonara), Riccardo Porta (centrocampista del ’96, ex Tharros) e Fabrizio Sale (classe 2000, centrocampista, ex San Marco e Oristanese). Per l’Abbasanta l’esordio sarà domenica 1 settembre, in Coppa Italia, in casa della Macomerese.

In Prima Categoria, sono 4 le novità delle ultime ore nelle fila del Santa Giusta. La compagine lagunare accoglie il portiere Mariano Atzeni, i centrocampisti Riccardo Oppizzi (ex Marrubiu e Terralba Francesco Bellu) e Steven Proietti (ex Narboliese), e il trequartista Mauro Sanna (dall’Oristanese). La Sanverese, infine, annuncia gli arrivi di Roberto Oppo (difensore ex Ghilarza, Paulese e Macomer) e Luca Lutzu (centrocampista ex Santa Giusta).

