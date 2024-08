Continua la campagna rafforzamento dell'Arborea. Il direttore sportivo Massimo Sabiu ha chiuso la trattativa col portiere Marco Sitzia, classe 2006, che nelle ultime due stagioni ha indossato la maglia della Villacidrese.

A centrocampo la novità è l'ingaggio del play brasiliano Joao Paulo Di Paola con esperienza in Eccellenza in Basilicata con la Città dei Sassi Matera, col Moliterno sempre in Eccellenza, e con l'Isola Capo di Rizzuto Calabria e Rocasseca nell'Eccellenza laziale. «Un giocatore», dice Sabiu, «che con le sue geometrie darà sostanza e qualità al centrocampo. A breve chiuderemo con un difensore importante ed un centrocampista che completi il reparto».

Dopo le diverse riconferme del gruppo dello scorso campionato e con i nuovi Darboe, Pibiri e Serpi, la compagine del presidente Atzeni intende disputare un campionato da protagonista.

