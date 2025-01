Nuovo acquisto in casa Castiadas, ieri sconfitto in casa dal Terralba nel girone A dell Promozione.

La società ha raggiunto l'accordo con Amhed El Khamlichi, classe 2004. Il ragazzo ha iniziato la sua carriera calcistica nel campionato nazionale spagnolo under 19, passando poi per il CD Manchego della quarta divisione sempre spagnola dove nel campionato 2022/2023 ha segnato 32 gol in 27 gare.

Il ragazzo arriva a Castiadas grazie ad una vecchia conoscenza: Alvaro Fernandez “tuttogoal”.



