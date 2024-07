Si continua a lavorare in casa Arborea nell’allestimento della squadra che nella prossima stagione prenderà parte al campionato di Promozione.

Dopo l’ufficializzazione dell’acquisto dell’attaccante Massimo Pibiri, mister Nicola Battolu potrà contare per il reparto offensivo anche su Buba Darboe, giocatore offensivo (classe 2001) in arrivo dal Calcio Pirri, con il quale è andato sempre in doppia cifra per reti realizzate, nei tornei di Promozione e Prima Categoria.

Nelle scorse ore, inoltre, alla conferma di Paolo Atzeni (alla sedicesima stagione con la maglia dell’Arborea), si aggiunge anche quella di Gabriele Sperandio. Sperandio, classe 2006, è un centrocampista che già si è messo in luce nel corso della scorsa stagione.

