Si gioca domani, sabato, la finale di Coppa Italia di Promozione fra il Lanteri e il Monastir. Si giocherà alle 16 ad Abbasanta. E sarà gara secca con la disputa, in caso di parità dopo i novanta minuti regolamentari, di due tempi supplementari. Persistendo la parità, la Coppa sarà assegnata ai rigori. Arbitrerà Gabriele Sari di Alghero. Collaboratori Mirko Pili di Oristano e Stefano Siddi di Cagliari.

Il Monastir di Angheleddu ha vinto il girone A della Promozione da imbattuta. Ora punta a fare il bis in Coppa contro un avversario comunque difficile, come il Lanteri che nel girone B della Promozione si è piazzato al settimo posto. Ha fatto meglio in Coppa arrivando alla finale di domani dopo aver eliminato anche l'Usinese che ha vinto la scorsa edizione della Coppa.

Per la squadra vincitrice, è prevista poi la finale di Super Coppa contro l'Ossese, che ha vinto la Coppa Italia di Eccellenza regionale e che ora è impegnata nei playoff nazionali per la promozione in Serie D.

© Riproduzione riservata