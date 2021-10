La matricola sassarese “entra” finalmente in serie B femminile. Lo fa conquistando un meritato e prezioso pareggio sul campo del Cittadella. Primo gol e primo punto per la squadra dove debuttava il nuovo alllenatore, Giuseppe Marino, ex di Napoli (doppia promozione dalla C alla A) e Lazio, subentrato a Tore Arca.

Le rossoblù sono andate in svantaggio al 27': le padrone di casa hanno sbloccato il risultato con un tiro da 25 metri di Domi, col portiere Ubaldi che si è fatta sorprendere e ha smanacciato goffamente senza respingere la palla.

La Torres ha saputo reagire subit; prima una punizione di Cornero che è passata vicino al palo e al 34' la rete al volo dell'italoamericana Weithofer su azione nata da lancio in mezzo di Ladu.

Nel secondo tempo il risultato è rimasto inalterato e il pareggio è stato provvidenziale in una giornata dove si sono sbloccate anche Pro Sestoe Palermo che hanno pareggiato il confronto diretto.

