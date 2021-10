Primo mezzo passo falso del Taloro nel campionato di Eccellenza. Dopo cinque vittorie consecutive la squadra di Gavoi è stata costretta allo 0-0 casalingo dalla sempre più sorprendente Villacidrese. Un pari che consente comunque al Taloro di conservare il primo posto anche se a pari punti della Ferrini che ha piegato (2-1) l'irriducibile Asseminese.

La sorpresa. Il Sant'Elena ha piegato l'Idolo per 1-0. Clamoroso il Castiadas che nelle ultime tre gare (compresa la Coppa) ha segnato 14 gol: ieri sul campo del Porto Rotondo, a farla da padrone è stato il super bomber argentino Mauricio Villa, arrivato anni fa in Sardegna col Budoni e che ha giocato anche nella Serie A maltese. Ieri, Villa di gol ne ha fatto tre: 4-1 il risultato finale per la squadra di Virgilio Perra. Altra curiosità: il Castiadas ha incredibilmente perso tre punti col Li Punti, nell'unica gara vinta dai sassaresi, ancora con tre punti in classifica. Può succedere. Ieri il Li Punti ha addirittura perso per 6-1 con l'Arbus in forte crescita. Tre punti d'oro per il Monastir, 3-1 a Bosa e per l'Ossese (4-0 al Budoni, che continua a deludere).

