Il Cagliari Primavera guidato dalla coppia Battilana-Pisacane, dopo la strepitosa e convincente vittoria contro la Juventus per 5-3, non vuole più fermarsi e conquistare al più presto la salvezza.

I rossoblù saranno impegnati domani in trasferta contro il Sassuolo. Fischio d’inizio alle 13 allo stadio “Enzo Ricci”. Gara valida per la 27ª giornata di campionato. Capitan Palomba e compagni si trovano al dodicesimo posto in classifica, insieme al Hellas Verona con 32 punti. A due lunghezze di vantaggio dal Milan a quota 30, che in questo momento si giocherebbe i play out contro il Napoli a 28. In mezzo troviamo l’Atalanta a 31.

Il Sassuolo invece è nelle zone nobili in sesta posizione a 42 punti, nell’ultimo posto valevole i playoff scudetto. Il match sarà trasmesso in diretta tv su Sportitalia SoloCalcio, canale 61 del digitale terrestre. All’andata si impose il Cagliari con un roboante 4-2 ad “Asseminello”, grazie alla doppietta di Griger e alle reti di Pulina e Konate. Assenza pesante per gli emiliani allenati da Bigica, sarà indisponibile causa squalifica l’ala D’Andrea, che questa stagione può vantare cinque presenze in Serie A ed una in Coppa Italia con la prima squadra di mister Dionisi. Arbitra il signor Calzavara di Varese.

© Riproduzione riservata