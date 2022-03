Prima convocazione in nazionale U15 per l’ala algherese Giulia Olandi, che dal 7 al 10 aprile sarà in raduno con le azzurrine a Chianciano Terme. Giulia, giocatrice classe 2008 che si è distinta nel campionato U14 con la Pallacanestro Alghero e, grazie al doppio tesseramento, in U15 e U17 col Basket 90 Sassari, è l’unica sarda tra le 24 atlete convocate dallo staff della nazionale.

Tanta la soddisfazione della promettente atleta catalana, che frequenta il secondo anno del Liceo Scientifico “Enrico Fermi” di Alghero e ha ereditato la passione per la pallacanestro dalla madre Stefania Sanna, a lungo tra le fila della Mercede, sodalizio con cui ha disputato anche diverse stagioni in A1.

Per Giulia Olandi sarà la seconda esperienza nella Penisola dopo aver, nel 2021, partecipato con la Pallacanestro Alghero al Torneo “Città di Firenze”, dove ha conquistato il premio individuale come migliore realizzatrice del torneo.

© Riproduzione riservata