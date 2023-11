Irresistebile Uta nel girone A della Prima categoria.

La capolista ha travolto la Frassinetti per 4-1 e conserva cinque punti di vantaggio sulla Baunese e sei sul Sestu.

A sei punti viaggia anche la Cdis Dolianova che ha pareggiato (1-1) con l'Ulassai. Importante successo del Settimo in chiave salvezza.

Nel girone B cinque punti di vantaggio della capolista Masainas sul Samugheo che hanno vinto rispettivamente col Seulo e con l'Antiochense.

Vittorie esterne anche per Sadali, e Freccia . Il Buddusò vola nel gruppo C grazie al successo a Bono, la Paulese battuta dal Fanum e oora a quattro punti con Porto San Paolo. Successi del Pattada sulla San Marco. Monte Alma solitaria in vetta al gruppo D grazie al successo sull'Arzachena per 2-0. Dietro la capolista, la stessa Arzachena e Castelsardo, a tre punti di distacco.

L'Oschirese ha rifilato sette gol (a uno) al Berchidda, vittorie in trasferta del Castelsardo e del Ploaghe.

