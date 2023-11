La Baunese piega l'Uta per 1-0 e la raggiunge il vertice del girone A della Prima categoria con 18 punti. Nello stesso girone A travolgente successo del Sestu che ha rifilato in pesante 5-0 alla Castor. Vittorie del Settimo (2-0 a San Fito), dello Ierzu (1-2 a Cardedu) e del Sant'Elia (3-0 nel derby con l'Uragano.

Nel girone B il Samugheo resta al comando dopo il successo sul Tonara per 2-1. Ad un punto di distacco resta il Masainas vittorioso per 1-0 sull'Isili.

Nel girone C, volano Paulese e Buddusò con 16 punti. Insegue il San Paolo con 15 punti. La Paulese ha vinto a Pattada per 4-1, mentre il Buddusò ha piegato per 2-1 l'Ozierese.

Nel girone D, l'Arzachena conquista il primo posto con 18 punti, uno in più del Monte Alma. Gli smeraldini hanno piegato il Berchidda per 2-1; il Monte Alma è stato costretto al pari (2-2 col Siligo.

