Baunese, Samugheo, Arbus, Ozierese e Campanedda sono le squadre in vetta ai quattro gironi della Prima categoria. Nel gruppo A la Baunese ha piegato per 2-1 la resistenza dell'Himalaya conservando il primo posto con 21 punti, inseguita dalla Bariese a sua volta vincitrice sull'Azzurra per 1-0.

Lo Ierzu, altra grande ha vinto a Castiadas contro il San Vito per 3-2 al termine di una gara equilibrata e indecisa sino alla fine. Il Settimo è stato battuto in casa dal Sestu per 2-1. Nel girone B volano a 19 punti Samugheo e Arbus. La prima ha travolto per 4-0 l'Antiochense. L'Arbus ha battuto il Villasor per 2-0.

Nel girone C, l'Ozierese è prima con 19 punti dopo il successo per 5-0 sulla Pailese. Il Thiesi insegue a quota 16. Nel gruppo D, il Campanedda è prima con 21 punti. Il Ploaghe è secondo con 16 punti.

