Nel girone A della Prima categoria continua la fuga di Baunese e Ierzu, prime con 26 punti. Oggi le due squadre ogliastrine hanno piegato l'Ulassai per 4-1 e la Bariese per 2-0 in due derby particolarmente attesi.

Il Sant'Elia ha vinto il derby cagliaritano piegando per 1-0 sul La Palma; pari (3-3) del San Vito col Sadali, vittoria del Tertenia (3-1 all'Asseminese), dell'Azzurra (5-0 al Settimo). Pari (2-2) fra Himalaya e Decimoputzu.

Nel girone B in testa ugualmente con 26 punti Arbus e Samugheo che hanno pareggiato con l'Isili per 2-2 e con Villamar (1-1). Vittorie in trasferta di Verde Isola (4-0 a Santadi) e del Segariu (2-1 all'Antiochense). Pari 2-2 fra Barumimi e Gialeto. Nel girone C, l'Ozierese conduce con 26 punti.

Il Thiesi insegue a tre punti di distacco. Nel girone D resta al primo posto il Campanedda nonostante il pari col risultato ad occhiali col San Giorgio. Segue al secondo posto il Monte Alma (tre punti sotto) che ha invece espugnato il campo del Malaspina per 2-1.

