Cambio in panchina nell'Usd Palau, squadra di calcio del girone D di prima categoria. La società gallurese ha annunciato l'esonero dell'allenatore Sabino Mariano e al suo posto è stato chiamato Vittorio Serio.

«La società ringrazia il signor Mariano per il lavoro svolto fino a oggi, per la grande professionalità e la grande dedizione al lavoro dimostrata durante tutto il periodo del suo incarico, augurando allo stesso le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera», fanno sapere i dirigenti.

Intanto Serio inizia bene la sua nuova avventura in panchina, battendo di misura, tra le mura amiche del Manlio Scopigno, la San Giorgio Perfugas.

