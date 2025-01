L’Arbus Costa Verde comunica di aver affidato la guida tecnica della prima Squadra (Prima categoria), all'allenatore Virgilio Perra. Tecnico con tessera "UEFA PRO" con una grande esperienza nel mondo del calcio regionale sardo e innumerevoli successi, Virgilio Perra riprende ad allenare dopo l'esperienza dello scorso anno a Terralba. La sua è una carriera lunghissima. Un curriculum di tutto rispetto che l’ha portato ad allenare in Promozione Ussana, Frassinetti e Arborea. In Eccellenza Carloforte accedendo ai play off nazionali, Sant’Elena, Atletico con vittoria del campionato, Nuorese con vittoria del campionato, Selargius accedendo ai playoff nazionali e successivamente con vittoria del campionato, San Teodoro, Porto Corallo e Castiadas. In Serie D Atletico, Nuorese, Villacidrese, Selargius disputando i play off nazionali, Arzachena e Tortolì. Una esperieza anche in Serie C con il Casale. Virgilio Perra alla guida dell'Arbus succede al dimissionario Piras. La squadra milita nel girone B della Prima categoria ed è seconda in classifica dietro il Samugheo.

