L'Uta torna solitaria in vetta alla classifica del girone A del campionato di Prima categoria.

La capolista ha piegato per 1-0 il Sant'Elia, staccando di tre punti la Baunese, piegata da un ottimo CDS Dolianova per 1-0. L'Azzurra ha piegato la Frassinetti per 4-0. Vittorie del Sestu (5-0) contro l'Uragano, del Quartu 2000 (3-1 alla Castor), dell'Asseminese (2-1 all'Ulassai), del La Palma (3-1 al Cardedu). Ottimo pari del San Vito di Angelo Padiglia (1-1) a Ierzu. Nel girone B, Masainas in vetta con 19 punti, due in più del Samugheo battuto per 2-0 a Cortoghiana.

La capolista ha invece vinto l'anticipo di sabato contro il Perdaxius (3-1). Nel gruppo C, vola la Paulese che battendo per 2-1 il Pozzomaggiore ha staccato il Buddusò, costretto al pari (2-2) dal Macomer. Nel gruppo D, Arzachena solitaria in vetta con 21 punti grazie allo 0-2 a Porto Cervo. Il Monte Alma che insegue a un punto di distacco ha a sua volta battuto il Valledoria per 4-2.

