Uta, Masainas, Buddusò e Arzachena comandano i quattro gironi della Prima categoria. Nel girone A, l'Uta ha vinto a Ulassai per 4-1 mentre continua la rincorsa anche del "Città di Selargius-Dolianova" che, vincendo per 2-1 in trasferta sul Quartu 2000, si è insediato al secondo posto. Un momento magico quello che attraversa la squadra del presidente Velio Schirru che dopo una partenza stentata è risalita sino al secondo posto dietro l'Uta. Nello stesso girone, pari (2-2) nel derby d'Ogliastra fra Baunese e Ierzu. Continua a risalire anche il Sestu vittorioso per 1-0 sul La Palma.

Nel gruppo B il Masainas è primo con 22 punti: la capolista ha travolto l'Ussana per 5-1 , portando a cinque i punti di vantaggio sul Samugheo, battuto in casa per 3-1 dal Perdaxius. Nel girone C, continua il duello al vertice fra Buddusò, primo con 20 punti, e Paulese, seconda a un punto di distacco. Nel gruppo D, l'Arzachena si è fatta imporre il pari casalingo (1-1) dal San Paolo: resta comunque prima con 22 punti.

