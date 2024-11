Si giocano oggi in anticipo diverse gare dei quattro gironi della prima categoria. Nel gruppo sono in programma alle 15 Ierzu-Ulassai con i padroni di casa che punta al successo per stare incollati al vertice della classifica. L'allenatore Andrea Piccarreta, invita i suoi ragazzi a dare il massimo: «Il girone A è molto equilibrato con diverse squadre di alto livello tecnico. Guai a illudersi. Ricordiamoci poi che giochiamo un derby». La gara avrà inizio alle 15. Alle 18,30, in programma invece Himalaya-San Vito con gli ospiti di Angelo Padiglia che hanno assoluta necessità di far punti per la salvezza.

Nel girone B, alle 15 sono in programma Antiochense-Isola Verde, Don Bosco Guspini-Gialeto, Ruinas-Gonnosfanadiga. Nel girone C, sempre alle ore 15 si gioca invece Sanverese-Bottuida. Nel gruppo D, Porto Torres-San Paolo Sassari.

© Riproduzione riservata