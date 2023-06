Roberto Mennella resta alla guida del Decimoputzu (Prima categoria). Sarà il terzo anno con la formazione biancoblù per l'ex portiere dopo aver vinto il campionato di Seconda categoria e, nella passata stagione, aver ottenuto un ottimo terzo posto in Prima. Quarantanove anni, Mennella è ancora protagonista nei dilettanti, ora nel nuovo ruolo. Cresciuto nelle giovanili del Cagliari dove ha militato sino alla Primavera, Mennella da portiere ha successivamente giocato con Sinnai e Selargius in Eccellenza. Ha inoltre indossato le maglie di Decimo, Villacidro, Sarroch e Seui. Mennella è stato un grande portiere frra i dilettanti in Sardegna giocando grandi campionati anche nel Sinnai dei tempi d'oro e del Selargius. Lo stesso Decimoputzu vanta un passato glorioso con giocatori anche locali di grande valore ( Collu, Ena, Bernardini, Rafafele Moi, Campagnola, Mocci, tanto per fare qualche nome), e con una tcenico come Ugo Fiorillo . Tempi lontani con avversari come Carbonia, Alghero, Calangianus, Tempio e Ilvarsenal.

© Riproduzione riservata