Nel girone A della Prima categoria sono cinque le squadre in vetta alla classifica dopo due giornate di gare. Sono Azzurra Monserrato, Ierzu, Decimoputzu, Bariese e Baunese.

Caduto invece il Settimo, che aveva vinto la prima gara del torneo perdendo in casa con la Bariese. L'Azzurra ha travolto per 4-2 l'Himalaya al termine di una bella gara, lo Ierzu ha espugnato per 1-0 il campo del La Palma, mentre il Decimoputzu ha vinto il derby con l'Asseminese per 3-2.

La Baunese ha a sua volta vinto a Sestu per 3-1. Nelle altre gare vittoria del Quartu 2000 sul San Vito (3-2), dell'Ulassai (4-3 sul Tertenia) e del Sant'Elia che ha piegato a Cagliari il Sadali per 3-2.

© Riproduzione riservata