Uta, Masainas, Buddusò e Monte Alma sono le capoliste dei quattro gironi della Prima categoria regionale di Calcio.

Nel gruppo A la lotta per il salto in Promozione è incerta. L'Uta è prima con 34 punti, la Baunese, a 32 occupa il secondo posto, Sestu e il Città di Selagius Dolianova inseguono con 31 punti. Quattro squadre insomma in tre punti. Da rilevare i successi del Città di Selargius per 5-0 sulla Frassinetti e del San vito di Angelo Padiglia che ha piegato il Quartu 2000 per 3-1. Un risultato importante quello della squadra del Sarrabus in chiave salvezza.

Nel girone B la lotta è ristretta al Masainas primo con 38 punti e al Samugheo (32 punti). La Freccia è terza con 27 punti, Il Masainas ha piegato oggi per 8-0 la cenerentola Fermassenti, il Decimoputzu ha vinto per 2-1 a Isili, il Samugheo ha travolto il Senorbì per 4-0.

Nel girone C, vola il Buddusò con nove punti di vantaggio sul Porto San Paolo e dieci sull'Ozierese.

Nel gruppo D l'Arzachena (35 punti) ha profittato del pari della capolista Monte Alma, 37 punti (1-1 col Castelsardo), per ridurre a due i punti di svantaggio dalla vetta. Gli smeraldini hanno piegato la Campanedda per 2-0, con campionato tutto da giocare.

