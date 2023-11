Buon avvio di stagione per la Città di Selargius-Dolianova nel girone A di Prima categoria.

La squadra di Alberto Melis, dopo aver raccolto un solo punto nelle prime due giornate, ha cambiato marcia ottenendo, nelle successive sei gare, cinque vittorie e un pareggio subendo una sola rete. Prezioso l’inserimento nel reparto difensivo di Gianluca Recano, ex La Palma, Guspini, Arbus, Capoterra e Sant’Elia.

«Un giocatore che non scopro io», dice Melis. Domenica scorsa i biancorossi hanno battuto l’ex capolista Baunese. Gli uomini di Melis occupano la terza piazza, a quattro punti dalla capolista Uta.

«Sono davvero soddisfatto – continua il tecnico di Sinnai –. I ragazzi durante la settimana si impegnano tantissimo. Mi seguono. I risultati sono la conferma. Abbiamo la miglior difesa con appena quattro reti subite. Non dobbiamo comunque illuderci. C’è ancora tanto da lavorare e il cammino è lungo. L’obiettivo? Mantenere la categoria in primis ma non ci poniamo limiti. Pensiamo gara dopo gara».

Domenica prossima, la C. di S. Dolianova è attesa sul campo del Quartu 2000 dell’ex Pierpaolo Piras. «Un avversario forte, in casa difficile da superare. Dovremmo fare il massimo per cercare di mettere in cascina dei punti. È un girone molto impegnativo e non ci sono partite facili».

